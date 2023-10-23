أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية قاموا يوم الإثنين 23/10/2023 عند الساعة 05:15 عصرًا باستهداف موقع المرج مقابل مركبا بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا موقع المرج مقابل مركبا بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.