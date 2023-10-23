البيت الأبيض: الولايات المتحدة لديها كل النوايا لمواصلة مساعي التطبيع بين السعودية وإسرائيل

اعلن البيت الأبيض بان الولايات المتحدة لديها كل النوايا لمواصلة مساعي التطبيع بين السعودية وإسرائيل.

ولفت المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي الى ان الولايات المتحدة تأمل في رؤية المزيد من المساعدات تدخل غزة في الأيام المقبلة، ونعمل على إدخال الوقود.

واوضح البيت الأبيض بان الولايات المتحدة ما زالت ترغب في رؤية ممر آمن للخروج من غزة وخاصة للمواطنين الأميركيين، ولفت الى اننا نعتقد أن هناك مجموعة صغيرة من الرهائن الأميركيين في غزة".

وذكر باننا شهدنا زيادة في هجمات مجموعات مدعومة من إيران ضد القواعد العسكرية الأميركية في العراق وسوريا.