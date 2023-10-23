إيران استضافت محادثات بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لإحلال السلام في جنوب القوقاز

استضافت إيران محادثات بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان اليوم، بعد أن استعادت قوات باكو الشهر الماضي السيطرة على منطقة ناغورنو قرة باغ الانفصالية.

وفي السياق، اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيان، بان "هذه فرصة تاريخية سانحة أمام جميع دول المنطقة. لقد انتهت الحرب في جنوب القوقاز، وحان وقت السلام والتعاون". ولفت الى ان "وجود أجانب في المنطقة لن يحل أي مشكلات بل سيزيد الوضع تعقيدا".

وحضر المحادثات في طهران أيضا وزيرا خارجية روسيا وتركيا.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قوله خلال محادثاته مع وزير خارجية أرمينيا "إيران مستعدة للمساعدة في حل النزاعات القائمة بين أذربيجان وأرمينيا استنادا لوضعها القوي والمؤثر".

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن أنقرة ترحب بالمحادثات التي جرت اليوم في طهران وتأمل في أن "تعطي زخما لعمليات التطبيع والسلام".