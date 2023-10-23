لافروف: التعزيزات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط تهدد بتصعيد الحرب بين اسرائيل وحماس

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن التعزيزات العسكرية الاميركية الراهنة في الشرق الاوسط تهدد ب"تصعيد" الحرب بين اسرائيل وحركة "حماس". وتطرق لافروف خلال المشاركة في اجتماع دبلوماسي إقليمي بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في طهران، الى إرسال الولايات المتحدة لبوارج الى الشرق الاوسط، فرأى أنه "كلما اتخذت دولة ما اجراءات استباقية مماثلة، بات خطر تصعيد النزاع كبيرا".

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