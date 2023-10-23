نقلت "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين بان "نائب قائد المارينز وجنرالات أميركيون آخرون موجودون بإسرائيل لتقديم استشارة للجيش الإسرائيلي بشان الهجوم على قطاع غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر اكسيوس: واشنطن أرسلت جنرالا وضباطا إلى إسرائيل للمشورة بشأن الهجوم البري بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.