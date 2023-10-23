الحرب في غزة.. فرنسا تطالب بهدنة إنسانية تمهيدا لوقف إطلاق النار

الشارقة - اميمة ياسر -

طالبت فرنسا بهدنة إنسانية في قطاع غزة، تمهيداً لوقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقالت رئيسة الحكومة الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الإثنين، إن "فتح معبر رفح لا يزال محدوداً"، لافتة إلى أن باريس "ستعمل على تسهيل محادثات مجلس الأمن حول أوضاع غزة وإسرائيل"

وأضاف "بورن" أن "الضحايا متساوون ولا توجد حياة لها قيمة أقل من غيرها، محذرة الاحتلال الإسرائيلي من أن "تقع في فخ حماس".

وفي السابع من أكتور الجاري، أطلقت المقاومة الفلسطينية عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي، سمتها "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، التي ردّت بدورها بشنّ عمليّة "السيوف الحديدية".

ويشن الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على قطاع غزة بشكلٍ ومستمرّ، واتُهِمَت بقصف مستشفى المعمداني يوم الثلاثاء الـ17 من أكتوبر الحالي، وكنيسة للأرثوذكسيين في القطاع.