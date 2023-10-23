50 أسيرا مقابل المساعدات.. وسائل إعلام تكشف تفاصيل الصفقة المحتملة بين حماس وإسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، تفاصيل صفقة محتملة لتسليم أسرى إسرائيليين لدى حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قد يصل عددهم إلى 50 أسيرا في قطاع غزة، بوساطة قطرية.

وقالت الوسائل الإعلامية إنه من المنتظر التوصل إلى اتفاق لتسليم أرى إسرائيليين خلال الساعات المقبلة، بحسب ما نقل موقع "القاهرة 24".

ووفقا للوسائل الإعلامية الإسرائيلية فإن الصليب الأحمر سيتسلم نحو 50 أسيرا من مزدوجي الجنسية في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وكجزء من التفاهمات، لم ينفذ جيش الاحتلال أية هجمات جوية على المنطقة خلال الساعات الأخيرة للسماح لموظفي الصليب الأحمر بالوصول إلى المنطقة بأمان.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن مفاوضات جارية بوساطة قطرية لتسليم 50 أسيرا من الموجودين لدى حماس.

وذكرت تقارير عبرية أن تسليم حماس للأسرى سيقابله دخول مساعدات إلى القطاع، وذلك بعد تعنت إسرائيلي مستمر بمنع إدخال الوقود إلى غزة، والسماح بدخول كميات محدودة من الغذاء والأدوية.

ووفقا للتقارير، فإن قطر تعمل هذه الأيام بصورة كبيرة للتوصل إلى اتفاق للإفراج عن مختطفين إسرائيليين لدى حماس، لافتة إلى أن "درجة جدوى المبادرة القطرية لا تزال غير واضحة، لكن الدوحة على اتصال مع مسئولين من إسرائيل وحماس".

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أن لدى الفصائل في قطاع غزة نحو 250 أسيرا إسرائيليا، بعد هجوم السابع من أكتوبر، بينهم عدد كبير من الضباط والجنود الإسرائيليين، وتأسر حماس الغالبية العظمى من الأسرى بينما يوجد لدى باقي الفصائل نحو 50 أسيرا.