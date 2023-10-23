شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدعو لـ «هدنة إنسانية».. ولندن تزيد مساعدتها لغزة بـ 20 مليون إسترليني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - (أ ف ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيت بورن أمام الجمعية الوطنية، الاثنين، أن باريس تدعو إلى «هدنة إنسانية» للسماح بتوزيع المساعدات في قطاع غزة، والتي «قد تؤدي إلى وقف لإطلاق النار». ومن جهته أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الاثنين، أن المملكة المتحدة ستزيد بعشرين مليون جنيه إسترليني (نحو 23 مليون يورو) مساعدتها الإنسانية لقطاع غزة مع «إبقاء الضغط الدبلوماسي» للسماح بعبور مزيد من قوافل المساعدة.

ماكرون إلى تل أبيب

ويأتي موقف رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيت بورن عشية توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تل أبيب، حيث يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت بورن أمام النواب، إن «توزيع المساعدات يتطلب هدنة إنسانية قد تؤدي إلى وقف لإطلاق النار».

وأضافت «فتح معبر رفح لا يزال محدوداً جداً. ندعو إلى فتح باب رفح للسماح بعبور (مساعدات) جديدة».

ودعت بورن خلال نقاش في الجمعية الوطنية إسرائيل إلى القيام ب«رد ملائم» على «حماس»، إثر هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأضافت «حتى في أصعب المعارك وأكثرها مرارة، يجب ألا نغفل أبداً عما يجعلنا ديمقراطيات: قيمنا، واحترام دولة القانون، مثل القانون الإنساني الدولي».

وحرصت رئيسة الحكومة في كلمتها على التذكير أيضاً بالعلاقات التاريخية بين فرنسا والفلسطينيين، مؤكدة أنها «صديقة إسرائيل وصديقة الفلسطينيين وصديقة الدول العربية في المنطقة، وهو موقف مستقل اتخذناه دائماً».

واعتبرت بورن أنّ «الإقلال من حجم الارهاب وتبريره... يعنيان القبول بأن يضرب مجدداً غداً، في إسرائيل، في فرنسا أو في أي مكان آخر. علينا ألا نظهر أي شكل من الالتباس في مواجهة جرائم مماثلة».

وأكدت بورن «دعمها ودعم حكومتها» لرئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيه في مواجهة تصريحات وجهها رئيس حزب «فرنسا الأبية» جان لوك ميلانشون لبراون بيفيه.

واتهم ميلانشون الأحد براون بيفيه ب «التشجيع على المجزرة» في غزة عبر ذهابها إلى إسرائيل.

وبعد رئيسة الوزراء، تحدثت النائبة ماتيلد بانو، رئيسة كتلة نواب حزب «فرنسا الأبية» اليساري في الجمعية الوطنية، داعية فرنسا إلى «الضغط بكل ثقلها للسماح بتبني قرار يطالب بوقف إطلاق النار لوقف هذا التصعيد القاتل»، واعتبرت أن موقف الحكومة داعم جداً لإسرائيل.

وقالت بانو في جو ملتهب «إن فرنسا التي كانت في الماضي صوت السلام في كل أنحاء العالم، أصبحت بين أيديكم دولة منحازة. منحازة مع الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية».

لندن تزيد مساعدتها الإنسانية لقطاع غزة

من جهته أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الاثنين، أن المملكة المتحدة ستزيد بعشرين مليون جنيه إسترليني (نحو 23 مليون يورو) مساعدتها الإنسانية لقطاع غزة مع «إبقاء الضغط الدبلوماسي» للسماح بعبور مزيد من قوافل المساعدة.

وقال سوناك العائد من جولة في الشرق الأوسط أمام مجلس العموم «سبق أن التزمنا دفع عشرة ملايين جنيه (11,5 مليون يورو) من الدعم الإضافي لمساعدة المدنيين في غزة.. ويمكنني أن أعلن اليوم أننا نمضي أبعد من ذلك: سنقدم عشرين مليون جنيه إضافية من المساعدة الإنسانية لغزة».

واعتبر أن فتح معبر رفح «بشكل محدود» لتمرير المساعدات «ليس كافياً» مع أنه بمثابة «تقدّم».

وأضاف «نحتاج إلى استمرار تدفّق المساعدات (إلى غزّة)، وتوفير المياه والغذاء والدواء والوقود، وهي مواد تنقص بشدّة».

وتابع «سنُبقي على الضغط الدبلوماسي».

مع هذا التمويل الإضافي، قررت المملكة المتحدة تقديم 27 مليون جنيه إسترليني هذا العام لدعم سكان غزة.

ومنذ السبت، عبرت ثلاث قوافل مساعدات إلى القطاع المحاصر ضمت نحو 50 شاحنة في وقت أشارت الأمم المتحدة إلى أن سكان غزة يحتاجون إلى 100 شاحنة يومياً.

وأكّد سوناك أن حكومته «تعمل بشكل مكثّف لضمان تمكّن المواطنين البريطانيين المحاصرين في غزة من الخروج عبر معبر رفح فور إعادة فتحه فعلياً».