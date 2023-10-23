شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: التعزيزات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط تهدد بـ«تصعيد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طهران - (أ ف ب)

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، أن التعزيزات العسكرية الأمريكية الراهنة في الشرق الأوسط تهدد بـ «تصعيد» الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس».

وتطرق لافروف خلال اجتماع دبلوماسي إقليمي في طهران إلى إرسال الولايات المتحدة لبوارج إلى الشرق الأوسط، فرأى أنه «كلما اتخذت دولة ما إجراءات استباقية مماثلة، بات خطر تصعيد النزاع كبيراً».

ولاحظ أن الولايات المتحدة كانت «أصلاً بين الدول التي مارست أكبر تدخل» في هذا النزاع.

لكن لافروف أكد أن تحرك واشنطن والاتحاد الأوروبي ضروري للتوصل إلى تسوية دبلوماسية. وقال: «علينا التحرك على قاعدة القدرة المشتركة لدول المنطقة والاتحاد الأوروبي، وربما، الولايات المتحدة، فمن الصعوبة الاستغناء عنهم».

وكان وزير الخارجية الروسي يتحدث على هامش اجتماع في طهران مع نظرائه الإيراني والتركي والأرميني والأذربيجاني، بحث التوترات بين يريفان وباكو، سعياً إلى إيجاد تسوية لها بمعزل عن الدول الغربية.

وأوضح لافروف، أن المجتمعين ناقشوا أيضاً النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، وكانت «مواقفهم متقاربة جداً».

وصرح أيضاً للصحفيين بأن «روسيا لا تقبل بأي مظهر للإرهاب وبأي مظهر للعنف عبر انتهاك القانون الإنساني الدولي، ويشمل ذلك استخدام القوة في شكل عشوائي».