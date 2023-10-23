انت الان تتابع خبر ألمانيا تعارض وقف إطلاق النار في غزة لأسباب انسانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت بيربوك: "السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين لن يتحققا إلا من خلال الحرب ضد الإرهاب".

وتأتي تصريحات بيربوك على خلفية مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بوقف فوري لإطلاق النار".



وفي الأسبوع الماضي، وصلت بيربوك إلى تل أبيب في زيارة تضامن ودعم لإسرائيل.

تتواصل الحرب على غزة في يومها السابع عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

