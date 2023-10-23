انت الان تتابع خبر روسيا تنتقد ازدواجية الأمم المتحدة بالتعامل مع فلسطين وأوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال إنه "من الواضح أننا نلاحظ ازدواجية المعايير في عمل الأمم المتحدة في العديد من المواقف، لا سيما فيما يتعلق بأوكرانيا. على سبيل المثال، الآن إذا أخذنا أوكرانيا والشرق الأوسط، فإننا كنا نلوم باستمرار الأمين العام للأمم المتحدة لأنه لايتردد في إلقاء اللوم على روسيا بمجرد سماع أخبار".وأوضح أنه "على عكس ذلك فإن الأمين العام للأمم المتحدة يتصرف بحذر أكبر بكثير بما يحدث الآن في الشرق الأوسط.

تجدر الإشارة إلى أن "القصف المكثف الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة على مدى الأسبوعين الأخيرين، تسبب حتى الآن في قتل 5087 شخصا وإصابة 15273 آخرين معظمهم من النساء والأطفال".

كذلك أعلنت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الاثنين، أن أكثر من 181 ألف وحدة سكنية تضررت بفعل القصف الإسرائيلي، وأن "أكثر من 1500 مفقود تحت الأنقاض نتيجة عدوان الاحتلال".