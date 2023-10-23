انت الان تتابع خبر القسام تعلن اطلاق سراح محتجزين رفضت إسرائيل تسلمهما سابقاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام عبر صفحته الشخصية على منصة "اكس"، انه "قمنا في كتائب القسام وعبر وساطةٍ مصريةٍ قطريةٍ بإطلاق سراح المحتجزتَين نوريت يتسحاك ويوخفد ليفشيتز".

وأشار الى ان "العدو رفض منذ الجمعة الماضية قبول استلامهما، كما أنه لا يزال يهمل ملف أسراه".



وأضاف، :"قررنا الإفراج عنهما لدواعٍ إنسانيةٍ ومرضيةٍ قاهرة رغم ارتكاب الاحتلال لأكثر من 8 خروقات للإجراءات التي تم الاتفاق مع الإخوة الوسطاء على التزام الاحتلال بها خلال هذا اليوم لإتمام عملية التسليم".