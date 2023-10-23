شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الدولية تعتزم عقد جلسات استماع بخصوص الاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم المحكمة الدولية عقد جلسات استماع عامة بشأن العواقب القانونية الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في فبراير 2024.

كانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الإثنين، عن أكثر من خمسة آلاف قتيل فلسطيني في هجمات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة منذ 17 يومًا.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي في غزة، إن إجمالي عدد القتلى ارتفع إلى 5087 منهم 2055 طفلا و1119 سيدة و217 مسنًا إضافة الى إصابة 15273 مواطنًا بجراح مختلفة.

وبين القدرة وجود 1500 بلاغ عن مفقودين مازالوا تحت أنقاض المباني المدمرة في مناطق متفرقة من قطاع غزة منهم 830 طفلًا.

ضحايا حرب غزة

وشهد قطاع غزة الليلة الماضية ومنذ صباح اليوم، سلسلة غارات كثيفة من الطائرات الحربية طالت أحياء سكنية ومقرات مدنية، فيما وصفها مسؤولون محليون بأنها الأشد منذ بدء جولة القتال الحالية.

وقال القدرة إن 436 فلسطينيا قتلوا منهم 182 طفلًا في غارات الاحتلال خلال الساعات الأخيرة، مضيفا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب مجازر ضد 597 عائلة راح ضحيتها 3813 شهيدا ومازال العدد الأكبر منهم تحت الأنقاض".