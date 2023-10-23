مشروع سعودي لكفالة الأيتام باليمن

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعًا مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني في اليمن لكفالة الأيتام وتمكين أسرهم اقتصاديًا بمحافظات عدن ولحج ومأرب وحضرموت والمهرة والجوف وتعز والحديدة، يستفيد منه 1.300 يتيم، بقيمة تقارب 5 ملايين ريال سعودي.

وتستهدف الاتفاقية فئة الأيتام في اليمن من خلال تمكين 440 أسرة معيلة لهم اقتصاديًا عبر إيجاد فرص عمل مستدامة لتوفير الدخل وتقديم الكفالات المعيشية والتعليمية والصحية، بما يمكنها من زيادة قدرتها على التعامل مع التبعات الاقتصادية الناجمة عن فقدان العائل، وتمكين الأيتام أيضًا من الالتحاق بالعملية التعليمية.