البيت الأبيض يكشف موعد زيارة وزير الخارجية الصيني لأمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، "جون كيربي"، أن وزير الخارجية الصيني، "وانج يي"، قد يزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي ردًا على سؤال حول زيارة الوزير الصيني لواشنطن: "ربما هذا الأسبوع".

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنه من المقرر أن يتوجه وانج يي إلى واشنطن هذا الأسبوع.

والتقى وانج يي، في 9 أكتوبر، في بكين مع زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، الذي يرأس وفدا من حزبي مجلس الشيوخ.

بايدن يُعلّق على بدء دخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى غزة

من ناحية أخرى، علّق الرئيس الأمريكي "جو بايدن، على بدء دخول المساعدات الإنسانية بشكل مُنتظم من معبر رفح إلى قطاع غزة ووصولها إلى أبناء الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الإثنين.

وصرح بايدن في منشور عبر صفحته على منصة إكس: "في نهاية الأسبوع الماضي، عبرت أول قافلة من المساعدات الإنسانية منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، الحدود إلى قطاع غزة ووصلت إلى الفلسطينيين المحتاجين".

وقال الرئيس الأمريكي: "لقد أوضحت منذ بداية هذه الأزمة أن المساعدة الإنسانية كانت حاجة ملحة وعاجلة ويجب أن تتحرك".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام المختلفة، بدخول الدفعة الثالثة من المساعدات إلى غزة اليوم عبر معبر رفح والتي تضم 20 شحنة.