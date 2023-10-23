الاتحاد الأوروبي يُعلن اختفاء أوكرانيا من نشرات الأخبار

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي، "جوزيب بوريل"، بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج أن أوكرانيا "اختفت من نشرات الأخبار، ولكن ليس من الواقع"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الإثنين.

وأشار بوريل إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بحثوا قضايا تقديم ضمانات أمنية لكييف على المدى المتوسط ​​والطويل.

وأضاف أن وزراء الخارجية في دول الاتحاد سينتظرون توصيات قمة الاتحاد الأوروبي المتوقعة هذا الأسبوع من أجل "المضي قدما في مسألة إنشاء صندوق خاص لأوكرانيا ضمن صندوق السلام الأوروبي".

وأعلن بوريل في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي خصص منذ العام الماضي 80 مليار يورو لدعم أوكرانيا، ويتم إنفاق هذا المبلغ أيضا على المساعدات العسكرية.

زيلينسكي: أوكرانيا تعمل بنشاط على زيادة عدد أنظمة الدفاع الجوي

أعلن الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي"، أن كييف طلبت من بعض الدول الأوروبية نقل أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا على الأقل خلال فترة الشتاء، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، السبت.

وقال الرئيس الأوكراني في ختام لقاء مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته: "توجهنا بطلب تزويدنا ببعض الأنظمة حتى لفصل الشتاء، لفترة الشتاء إلى بعض الدول لأن لديهم القليل منها".

وأضاف أن "هناك أنظمة ستأتي وسنحصل عليها، ولكن هناك أنظمة نبحث عنها ووجدناها حتى نتمكن من أخذها لفترة الشتاء".

ووفقًا له، تعمل السلطات الأوكرانية بنشاط على زيادة عدد أنظمة الدفاع الجوي، على وجه الخصوص، من أجل حماية منشآت الطاقة وممر تصدير الحبوب.