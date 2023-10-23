تراجع ثقة الإسرائيليين في الحكومة إلى أدنى مُستوى.. صحيفة عبرية تُوضح

ياسر رشاد - القاهرة - بلغت ثقة الإسرائيليين في حكومة الاحتلال أدنى مُستوى لها مُنذ 20 عامًا، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وفقًا لاستطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، مساء اليوم الإثنين.

وكتبت الصحيفة: "فقط 20.5% من اليهود الإسرائيليين و7.5% من العرب الإسرائيليين قالوا إنهم يثقون في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في استطلاع أجري بعد هجوم حماس".

كما تُؤكد تايمز أوف إسرائيل، في إشارة إلى نتائج الاستطلاع، أن ثقة السكان في الحكومة تراجعت إلى أدنى مستوى لها في السنوات الـ20 الأخيرة.

وبحسب الصحيفة، قبل هجوم حماس، أوضح استطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في يونيو 2023، أن نسبة المواطنين الواثقين بعمل الحكومة كانت 28% من اليهود و18% من العرب الإسرائيليين.

وزير الدفاع الإسرائيلي يُعلن مرحلة جديدة من الحرب ويُوضح تفاصيلها

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، "يوآف جالانت"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتجهز للمرحلة المُقبلة من الحرب، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين.

وقال جالانت لأفراد البحرية على شواطئ عسقلان: "نتجهّز للمرحلة المقبلة. سيكون هجومًا مدمجًا ومميتًا من الجو والبحر والبر".

وصرح جالانت الخميس الماضي للقوات الإسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة، بأن أمر الهجوم البري للجيش سيأتي قريبًا.

ونقل موقع "واينت" العبري الجمعة الماضي، عن وزير الدفاع الإسرائيلي قوله إن هدف العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة هو القضاء على حماس وإنشاء نظام جديد في غزة.