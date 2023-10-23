زيلينسكي يُعلن تغييرات في قيادة جهاز الأمن الأوكراني

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي"، تغييرات في قيادة جهاز أمن بلاده، وتم نشر مرسوم بهذا الشأن في موقع مكتب الرئاسة الأوكرانية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الإثنين.

ووفقًا للمرسوم أقال زيلينسكي نائب رئيس جهاز الأمن الأوكراني أناتولي ساندورسكي، وعين الرئيس السابق للدائرة الرئيسية للإدارة في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، فلاديمير بيتريشينكو، لمنصب رئيس دائرة جهاز الأمن الأوكرانية في مقاطعة فينيتسا.

كما عين تامارا باشكوفسكا لمنصب رئيس دائرة الخدمات الخاصة للعمل مع الموظفين وأندري بادالكا – لمنصب رئيس دائرة الدعم الاقتصادي.

ونشبت في أوكرانيا مؤخرا فضيحة بشأن شراء وزارة الدفاع الأوكرانية للمواد الغذائية والملابس بأسعار مرتفعة بشكل كبير. وصرح وزير الدفاع الأوكراني آنذاك ألكسي ريزنيكوف أن هذه المعلومات لا تتفق مع الواقع، لكنه تم إقالته من منصبه في أوائل سبتمبر الماضي. وقالت وسائل الإعلام الأوكرانية إن سبب إقالته يعود إلى الفساد.

وفي نهاية أغسطس الماضي أقال زيلينسكي يفغيني بورزيلوف من منصب رئيس دائرة جهاز الأمن الأوكراني في مقاطعة زاكارباتيه. وفي وقت سابق، قام زيلينسكي، بتعيين رئيس قسم مكافحة التجسس بجهاز الأمن الأوكراني ألكسندر بوكلاد لمنصب نائب لرئيس الجهاز. وبموجب مرسوم آخر، عين الرئيس الأوكراني ألكسندر بيلين رئيسا لدائرة جهاز الأمن الأوكراني في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابوروجيه.

الاتحاد الأوروبي يُعلن اختفاء أوكرانيا من نشرات الأخبار

أعلن مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي، "جوزيب بوريل"، بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج أن أوكرانيا "اختفت من نشرات الأخبار، ولكن ليس من الواقع"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الإثنين.