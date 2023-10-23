مُظاهرات حاشدة في "بوسطن" الأمريكية دعمًا للفلسطينيين (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت شوارع "بوسطن" عاصمة كومنولث ماساتشوستس في أمريكا، مُظاهرة "حاشدة وكبيرة" دعمًا لقطاع غزة الذي يتعرض لقصف عنيف مُتواصل من الاحتلال الإسرائيلي مُنذ السابع من أكتوبر، بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس.

ونظم التظاهرة "تحالف بوسطن من أجل فلسطين" الذي يضم أكثر من عشرين مجموعة مجتمعية وثقافية وعمالية وسياسية ودينية وأصلية وطلابية ومؤيدة للسلام.

وطالب "تحالف بوسطن من أجل فلسطين" بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء الإبادة الجماعية للفلسطينيين، علاوة على ذلك، طالب المشاركون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والفصل العنصري ضد شعبها، وإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وتحرير فلسطين.

وتتواصل الحرب على غزة في يومها الـ17 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا والمصابين ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، وما يزال القطاع يتعرض للقصف الإسرائيلي.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة 4651 قتيلا منهم 1873 طفلا، و1023 سيدة، و187 مسنا، إضافة إلى إصابة 14245 بجراح مختلفة، ناهيك عن الدمار الهائل بالمناطق السكانية والبنية التحتية وحالة النزوح الجماعية.

هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي عزمه على تكثيف ضرباته ضد غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

بايدن يُعلّق على بدء دخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى غزة

علّق الرئيس الأمريكي "جو بايدن، على بدء دخول المساعدات الإنسانية بشكل مُنتظم من معبر رفح إلى قطاع غزة ووصولها إلى أبناء الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الإثنين.