بوتين ونظيره البرازيلي يبحثان الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، مُكالمة هاتفية مع الرئيس البرازيلي، "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا"، بحثا خلالها الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الإثنين.

وقال الكرملين في بيانه: "بمبادرة من الجانب البرازيلي، أجرى رئيس روسيا فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. تم خلالها بحث الوضع المتدهور بشكل حاد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالتفصيل".

وأعربا عن قلقهما البالغ إزاء العدد المتزايد من الضحايا المدنيين، وشددا على ضروروة وقف إطلاق النار في أسرع وقت، وإجلاء الأجانب من قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع.

ومع الأخذ في الاعتبار رئاسة البرازيل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الشهر، استعرض الرئيسان جوانب العمل معا لاتخاذ إجراءات عبر الأمم المتحدة لتهدئة الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية ودفع عملية السلام إلى الأمام على أساس قانوني دولي، بشكل يضمن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

وأشار الكرملين إلى أن بوتين أطلع الرئيس البرازيلي على تقييمه للخط المدمر الذي يتبعه نظام كييف ورعاته الغربيين، وأكد من جديد انفتاح روسيا على الحوار، شريطة أن تفي سلطات كييف بالشروط الروسية المعروفة، وتأخذ في الاعتبار الحقائق الجديدة.

ومن جهته أيد رئيس البرازيل فكرة إيجاد سبل لحل النزاع الأوكراني من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية.

تفاصيل اتصال بوتين ونتنياهو في ظل حرب غزة وإسرائيل

أكد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، استعداد روسيا لمواصلة العمل من أجل وقف المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية بطرق سياسية ودبلوماسية، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الإثنين.

وجاء في بيان صادر عن الكرملين في أعقاب الاتصال الهاتفي بين بوتين ونتنياهو، يوم الاثنين، أن المناقشة كانت تتمحور حول "الأزمة الناجمة عن التصعيد الحاد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".