الصحة الفلسطينية: لا يوجد لدينا أَسِرَّة تكفي المصابين الجميع يفترشون ممرات المستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

أكد الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطنية، أن هناك أكثر من ٥ آلاف شهيد وأكثر من ١٥ألف إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ بدء العدوان الأسرائيلي، مبينا أن هناك ٥٩٤ مجزرة ارتكبت بحق العوائل الفلسطينية راح ضحيتها ٤ألاف شهيد .

وأضاف "القدرة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الأثنين، أن هناك مجازر ارتكبت من قبل قوات الجيش الإسرائيلي بحق الأطقم الطبية، حيث تم إستشهاد ٥٧من الأطقم الطبية، وتدمير ٢٥سيارة إسعاف، مؤكدًا أن الوضع الصحي فى قطاع غزة هو الأسوأ منذ ١٧عام حيث لم يصل إلى هذا الحد خلال الحروب السابقة .

وأوضح أنه بسبب الحصار لا يتوفر فى قطاع غزة أو إمكانيات دوائية للأطقم الطبية، لافتًا إلى أن ما نقوم به حاليًا هو إنقاذ حياة لمن نستطيع ونقدم له الخدمة الصحية من الجرحى الذين يصلون بالمئات إلى مستشفيات قطاع غزة.

وأشار إلى أن المرضى يفترشون الأرض والممرات بسبب عدم توافر سرير واحد لدى المستشفيات، مؤكدًا أننا نقدر كل الجهود الذى تقدم لشعبنا فى قطاع غزة وعلى رأسها جمهورية مصر العربية.

وأكد أن القطاع الطبي في غزة في حاجة للمساعدات الأولوية والضرورية، مشيرًا إلى أن وصول ٣٤ شاحنة مساعدات طبية لا تمثل شئ بما يتعلق بأقسام الطوارئ والعنايات المركزة وغرف العمليات الجراحية، مضيفًا أن هذه المساعدات لن تكون لها قيمة إلا إذًا لبت الاحتياج الفعلي لمستشفيات القطاع .