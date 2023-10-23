"العاملة لتجارة الجملة": كيلواللحوم بـ220 جنيه وتخفيضات على السلع تصل 20% في المجمعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

قال عادل عبدالعزيز، العضو المنتدب التجاري للشركة العامة لتجارة الجملة، أنه يتم تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، عن مبادرة تخفيض الأسعار، مبينا أنه تم تخفيض ما يقرب من 8 سلع من أهم السلع الأساسية لدى المواطن المصري، مثل الزيت والسكر والمكرونة والعدس واللحوم ومنتجات الألبان.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أنه يوجد 1300 منفذ تابع للشركة القابضة، ومتاح به السلع، بنسب تخفيض تتراوح ما بين 15 إلى 20 %، مشيرًا إلى أنه تم طرح كميات كبيرة من السكر الحر المعبأ الذي وصل سعره إلى 40 جنيها ليباع في المنافذ بـ 27 جنيها، ويباع الأرز البلدى للمواطن بـ 22 جنيها بدلا من 28 جنيهًا.

وأوضح أن الأرز البلدى أنه عالي الجودة أيضًا ويتم تقديمه للمواطن، بالإضافة إلى الأرز المستورد وبيعه بـ 20 جنيها بدلا من 25 جنيها، وبيع كرتونة البيض بـ 125 جنيها بدلا من 150 جنيها، والدواجن المستوردة بـ 85 جنيها، واللحوم البرازيلي بـ 160 جنيها بدلا من 190 جنيها، وأنواع الجبن بـ 29 جنيها بدلا من 39 جنيها، وبيع العدس بـ 22 جنيها، والفول بـ 12 جنيها.

وأكد على وجود وفرة كبيرة من الدواجن المحلية المعروضة في الفروع تصل إلى 1200 طن، بالإضافة إلى اللحوم، وبيع اللحوم المصرية بـ 220 جنيها للكيلو.