حرب غزة تقود أسعار الذهب في مصر للارتفاع بأكثر من 300 جنيه (تفاعلي)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الذهب بالسوق المحلي ارتفاعات لمستويات كبيرة خلال آخر 17 يوما، مع اندلاع العمليات العسكرية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ليقفز سعر الجرام عيار 21 بنحو 318 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين نحو 2470 جنيها مقابل 2152 جنيها مساء الجمعة 6 أكتوبر الجاري قبل بدء هذه العمليات.

ويأتي ذلك تزامنا مع قفزة سعر المعدن الأصفر بالبورصات العالمية خلال ذات الفترة بنحو 145 دولارا، لتسجل سعر الأوقية نحو 1978 دولارا بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين مقابل 1833 دولارا في نهاية تعاملات يوم الجمعة 6 أكتوبر الجاري، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وأرجع تجار تحدثوا لمصراوي في وقت سابق ارتفاع أسعار الذهب بالبورصات العالمية إلى التوترات الحالية بمنطقة الشرق الأوسط والمخاوف من توسعها، وهو ما انعكس بالتالي على أسعار المعدن الأصفر بمصر للزيادة.

وتعد الأسعار العالمية للذهب أحد أهم عوامل تسعيره في مصر، إلى جانب سعر الدولار مقابل الجنيه، ويدخل في ذلك أحيانا العرض والطلب في السوق المحلي للذهب.

ويوضح الخليج 365 في الجراف التفاعلي التالي الزيادة في سعر الجرام بمصر وأيضا سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية منذ بدء العمليات العسكرية في غزة وحتى اليوم كالتالي: