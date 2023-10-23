القيادة المركزية الأميركية: تدمير مسيرتين اقتربتا من قواتنا في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الاثنين، تدمير طائرتين مسيرتين قبيل اقترابها من تمركز لقواتها في جنوب غرب سوريا.

سبق وأن أعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم، عن قلق القيادة العسكرية من تصاعد الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية في عدد من القواعد التي تستضيفها في الشرق الأوسط.

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت اليوم، بأن فصائل عراقية استهدفت قاعدة المالكية الأمريكية في شمال شرق سوريا بطائرة مسيرة.

سبق وأن استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية التي تستضيف قوات أمريكية بالصواريخ، مساء أمس الأول السبت.

وكذلك تعرضت القاعدة العراقية، الخميس الماضي، لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ، وفق ما أكدته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

وتستضيف قاعدة عين الأسد العراقية قوات أمريكية وأخرى دولية موجودة بناء على دعوة من الحكومة العراقية.