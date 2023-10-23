"حزب الله" يستهدف بالصواريخ الموجهة موقع المرج الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ):

استهدف "حزب الله"، اليوم الإثنين، موقع المرج العسكري الإسرائيلي مقابل بلدة مركبا الجنوبية بالصواريخ الموجهة.

وقال بيان صادر عن "حزب الله" مساء اليوم الإثنين إنه " قام مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الإثنين 23 أكتوبر عند الساعة 05:15 عصرًا بالتوقيت المحلي، باستهداف موقع المرج مقابل مركبا بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة".

وكانت مسيرة إسرائيلية قد قصفت عصر اليوم الإثنين بالصواريخ محيط بلدة ‎كفرشوبا في القطاع الشرقي جنوب لبنان، كما قصفت القوات الإسرائيلية بلدات مركبا، بني حيان، ومجدل سلم، بالإضافة إلى خراج بلدة رميش الجنوبية.

وشهدت المنطقة الحدودية مساء اليوم تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي بالإضافة إلى طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية، كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في السابع من أكتوبر الحالي، عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.