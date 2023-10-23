لغز الطلب الأخير.. سيدة تعثر على جثة طليقها بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تكثف الأجهزة الأمنية ملابساتها لكشف ملابسات العثور على جثة شخص داخل شقة بدائرة قسم شرطة المقطم.

كانت شرطة النجدة تلقت بلاغًا من سيدة تفيد عثورها على جثة طليقها متوفى داخل شقته.

انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وعثر على جثة المتوفى بكامل ملابسه، وقالت طليقته إنه اتصل بها طالبًا 5 آلاف جنيه بسرعة لإعطائها لشخص آخر.

وقالت المُبلغة إنها حاولت الاتصال به مرة ثانية فوجدت هاتفه مغلقا، فتوجهت للشقة وكسرت الباب حيث وجدت جثته.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.