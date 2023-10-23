شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ" تناقش خطة عملها بدور الانعقاد الرابع ..وتستعرض أهم القوانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور على مهران رئيس اللجنة، وبحضور وكيلى اللجنة الدكتور حسين خضير، والدكتور عمرو حجاب، اجتماعا اليوم لمناقشة "مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الرابع".

واستعرضت هيئة مكتب اللجنة، خلال الاجتماع بعض النقاط الهامة التي تدخل في اختصاصاتها الواردة في اللائحة الداخلية للمجلس، وهى تقصى أثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين ودراسة الأثر التشريعى لبعض القوانين ومدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع اهداف القانون التي تسهم في اصلاح المنظومة الصحية ومنها؛ قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية رقم 376 لسنة 1954، قانون إنشاء نقابة التمريض رقم 115 لسنة 197، قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، قانون انشاء المهن الطبية رقم 13 لسنة 19983 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2005.

كما اقترحت هيئة المكتب القيام بعدد من الزيارات الميدانية إذا اقتضت الأمور ذلك، للوقوف على المشاكل والمعوقات، على سبيل المثال: منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات المُطبق بها، على الأخص محافظتي الأقصر وأسوان، للوقوف على ما تم إنجازه والمعوقات ومدى وصول الخدمة لمستحقيها.

وأيضاً زيارة لبعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والجامعية والتعليمية للوقوف على ما يتم تقديمه من خدمات للمرضى، على الأخص المحافظات السياحية والحدودية، وأيضاً مستشفى الجذام للوقوف على حجم الإهمال والتردي الموجود بها، دور الأيتام والمسنين ومستشفيات السجون، ومستشفيات الصحة النفسية لتقييم ودراسة مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

كما عرضت هيئة المكتب على أعضاء اللجنة مقترح خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي متضمنة أولويات الموضوعات التي سوف يتم استكمالها موضحين مبررات دراستها، وهي كالآتي: تحسين أوضاع الأطقم الطبية في القطاع الصحي، التغيرات البيئية والمناخية وتأثيرها على الصحة العامة،ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، دعم وتطوير مشروع بنك الخلايا الجذعية ،و تعزيز الصحة النفسية في مختلف المراحل العمرية.

كما أشاد أعضاء اللجنة بدورها خلال ادوار الانعقاد السابقة وجميع المخرجات التي صدرت عنها سواء في صورة دراسات أو توصيات استعانت بها العديد من الجهات التنفيذية.

وأكدوا على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات الواردة بالدراسات التي أقرتها اللجنة في أدوار الانعقاد الماضية، وكذلك التوصيات الصادرة من اللجنة في شأن الاقتراحات برغبة التي تم مناقشتها خلال أدوار الانعقاد الماضية أيضاً، وخاصة توصيات اللجنة المتعلقة بمرضى الهيموفيليا.

وطالب أعضاء اللجنة بالعمل على سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية، لتحديد المسئوليات وحماية الفرق الطبية اثناء ممارسة المهنة.