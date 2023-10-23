شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد العرابي: مجرد انعقاد قمة السلام فى هذا الوقت القياسى نجاح كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن هناك أزمة تعصف لأول مرة بتاريخ القضية الفلسطينية، في ظل الضغوط التى تمارس من قبل الغرب ازاء القضية، مشيرا إلى أن مجرد انعقاد قمة القاهرة للسلام 2023 كان نجاح في حماية الأمن القومي والتأكيد على الحق الفلسطيني ورفض التهجير القسري.

وأوضح وزير الخارجية الأسبق، خلال ندوة لحزب المؤتمر بعنوان "مصر والقضية الفلسطينية" وذلك لمناقشة تداعيات الأزمة الفلسطينية بمشاركة السفير محمد العرابي وقيادات الحزب، مساء اليوم الإثنين، أن الهجوم البري الإسرائيلي على غزة، سيكتب النهاية السياسية لنتنياهو، مؤكدا أن لايوجد مقاومة في التاريخ يتم القضاء عليها، وسوف تتكبد قوات الاحتلال الكثير من الخسائر المادية.

وتابع السفير محمد العرابي،:" نعيش الآن في حزام مشتعل يشمل ليبيا والسودان وفلسطين، لكن على الرغم من ذلك لايمكن التأثير على الشعب المصري، خاصة أننا نملك قائد يجيد إدارة الأزمة ويكون الفعل ولم ينتظر أن يكون رد فعل".