شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد العرابى: مصر كشفت بالقول والفعل أن فلسطين فى القلب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن مصر كشفت بالقول والفعل أن فلسطين في القلب ولا يمكن التفريط في هذه القضية، مؤكدا أن قمة القاهرة للسلام بعثت رسالة واضحة بالتأكيد على الحق الفلسطيني، ورفص التهجير القسري للفلسطينيين.

وأوضح وزير الخارجية الأسبق، خلال ندوة لحزب المؤتمر بعنوان "مصر والقضية الفلسطينية" وذلك لمناقشة تداعيات الأزمة الفلسطينية بمشاركة السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح وقيادات الحزب، مساء اليوم الإثنين، أن القضية الفلسطينية مختطفة بين قوى إقليمية ودولية، فهي التى تعرقل الوصول الى الحق الفلسطيني، في المقارنة نجد أن مصر هي الدول التى ترى فلسطين دولة ذات سيادة، وتسعى الى حلول حاسمة لضمان حق الشعب الفلسطيني، موضحا إن الرأى العام الغربي تغير كثيرا عن الأيام الأولى من الحرب، وبات هناك اصطفاف مع الشعب الفلسطيني،بعد الانتهاكات الاسرائيلية الصارخة على مدار الأيام الماضية.