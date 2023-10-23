شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى مرشد: تطورات الأحداث فى غزة فرصة لإحياء القضية الفلسطينية من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، إنه من المهم أن يدرك العالم ما يقوم به العدوان البربري الغاشم في قطاع غزة، منوهًا أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من هجوم يعد استكمالًا لسلسة جرائمه الذي شنها منذ القدم.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، بعنوان «مصر والقضية الفلسطينية»، وذلك لمناقشة تداعيات الأزمة الفلسطينية، وكشف حقيقة ما يجري داخل قطاع غزة وانتهاكات جيش الاحتلال ضد المدنيين العزل والنساء والأطفال.

ويشارك في الندوة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، والسفير دياب اللوح سفير فلسطين في القاهرة الندوة، ويدير الندوة الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للحزب.

وأشار إلى أن ما يحدث الآن من تطور في الأحداث يعد فرصة لإحياء القضية الفلسطينية بشكل واضح ووضعها على الخريطة الدولية من جديد، كما أنها فرصة لتعريف الشباب بها من جديد وهو مار أيناه على أرض الواقع فالشباب هم الفئة الأكبر الذي خرجت دعما للقضية في كافة المحافظات.

واستطرد أن ما يحدث الآن احياء للقضية الفلسطينية وليس في الدول العربية فقط بل في كافة دول العالم، مختتما أن هذه القضية لن تمر دون انتهاء وعودة الفلسطينين لارضهم دون تزحزح من شبرا واحدا .



























































































































