وزير الخارجية الأسبق: المواقف الأمريكية ثابتة لدعم إسرائيل والحفاظ على أمنها

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن ما يحدث الآن من هجوم غاشم من الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة هى أزمة تنقسم لمحورين وهما القضية الفلسطينية والأمن القومى المصرى، ويتم حاليا التحرك تجاهما.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، بعنوان «مصر والقضية الفلسطينية»، وذلك لمناقشة تداعيات الأزمة الفلسطينية، وكشف حقيقة ما يجرى داخل قطاع غزة وانتهاكات جيش الاحتلال ضد المدنيين العزل والنساء والأطفال.

وتابع "العرابي": "المواقف الأمريكية ثابتة، من ناحية دعمهم لإسرائيل، والحفاظ على ما يطلق عليه أمن إسرائيل، منوها أننا أمام مرحلة قد تكون منحة تخرج من رحم المحنة".