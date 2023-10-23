باسيل: الظرف يحتم علينا العمل على تفاهم وطني يؤدي الى اعادة تكوين السلطة بانتخاب رئيس للجمهورية

اشار "التيار الوطني الحر" في بيان، الى انه "في إطار الجولة التشاورية على القيادات السياسية في البلاد تحت عنوان حماية لبنان والوحدة الوطنية، التقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، صباحًا، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي دون الإدلاء بأي تصريح بعد اللقاء. بعدها التقى النائب باسيل، عصرًا، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في كليمنصو حيث أكد باسيل في تصريح عقب اللقاء أنه لمس في حديثه مع النائب جنبلاط، حرصًا على تأييد قضية الشعب الفلسطيني وبحق لبنان بالدفاع عن نفسه ولكن ببذل كل الجهود لتجنيب لبنان واللبنانيين الحرب التي يهددوننا بها وحتى لا يكون هناك سبب ليحملنا احد مسؤوليتها".

وأضاف باسيل - بحسب البيان: "إنّ الظرف يحتم علينا العمل على تفاهم وطني يحفظ الوحدة الوطنية ويؤدي الى اعادة تكوين السلطة بانتخاب رئيس للجمهورية اولًا ومن ثم تأليف حكومة. ونحن بمواجهة حرب اكبر من لبنان وعلينا البحث في كيفية حماية البلاد منها. هذا ويستكمل رئيس التيار الوطني الحر جولته غدًا على باقي الأفرقاء السياسيين".