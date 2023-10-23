ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مفاده أن أحد مراكز الدفاع المدني في البلدات الحدودية الجنوبية قد تعرض للقصف الإسرائيلي".
وأوضحت المديرية، أن "هذا الخبر عار عن الصحة، ونهيب بوسائل الإعلام ضرورة توخي الدقة سيما في هذه المرحلة الحرجة ومتابعة الحسابات الرسمية للمديرية العامة للدفاع المدني على مواقع التواصل الإجتماعي للحصول على البيانات الرسمية الصادرة عنها".
كانت هذه تفاصيل خبر المديرية العامة للدفاع المدني نفت ما يتم تداوله حول تعرض أحد مراكزها في الجنوب للقصف الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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