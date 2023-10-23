"النشرة": إطلاق صاروخ كورنيت من لبنان بإتجاه قاعدة عسكرية إسرائيلية في رأس الناقورة

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "إطلاق صاروخ كورنيت من لبنان بإتجاه قاعدة عسكرية إسرائيلية في رأس الناقورة". كذلك أفاد المراسل، بأن "الجيش الإسرائيلي قام بإلقاء قنابل مضيئة في أجواء الموقع الإسرائيلي البحري في رأس الناقورة و موقع "جل العلام" في اللبونة".

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