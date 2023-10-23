وحدة الكوارث في صور: احذروا الاستمارات الخاصة بالنازحين على منصات التواصل الاجتماعي

اشارت وحدة كوارث صور الى ان جهة مجهولة تقوم بتوزيع استمارة على احدى منصات التواصل الاجتماعي لتسجيل اعداد النازحين من القرى الحدودية في الجنوب بسبب الاوضاع الامنية، فاحذروا من هذه النماذج.

واكدت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان، أن لا علاقة لها مطلقاً بهذا الأمر، وحذّرت من التعاطي مع هذا النموذج غير الصادر عن جهة رسمية.