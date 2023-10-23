اشارت وحدة كوارث صور الى ان جهة مجهولة تقوم بتوزيع استمارة على احدى منصات التواصل الاجتماعي لتسجيل اعداد النازحين من القرى الحدودية في الجنوب بسبب الاوضاع الامنية، فاحذروا من هذه النماذج.
واكدت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان، أن لا علاقة لها مطلقاً بهذا الأمر، وحذّرت من التعاطي مع هذا النموذج غير الصادر عن جهة رسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر وحدة الكوارث في صور: احذروا الاستمارات الخاصة بالنازحين على منصات التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.