افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الصليب الاحمر والجيش واليونيفيل يقومون بإخلاء جثامين شهداء من منطقة كفرحمام. وتحدثت المعلومات الاولية عن نقل ثلاثة شهداء وخمسة جرحى الى مستشفى بمرجعيون، بعدما استهدفتهم طائرة مسيرة عند مدخل كفرحمام.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الصليب الاحمر والجيش واليونيفيل يقومون بإخلاء جثامين شهداء من منطقة كفرحمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.