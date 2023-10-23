الإليزيه: ماكرون سيدعو في إسرائيل الى استئناف عملية فعلية للسلام

أعلن الرئاسة الفرنسية "الاليزيه"، أن "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيدعو الثلاثاء في اسرائيل الى استئناف عملية فعلية للسلام تفضي الى قيام دولة فلسطينية الى جانب دولة اسرائيل، الامر الذي يتطلب أيضاً وقف الاستيطان في الضفة الغربية".

وذكر "الاليزيه"، أن "السبيل الوحيد لتحقيق إفادة هو أولاً اظهار التضامن مع اسرائيل، وثانياً إعلان التزامات واضحة ضد المجموعات الارهابية، وثالثاً اعادة فتح أفق سياسي".

ويصل الرئيس الفرنسي الثلاثاء إلى تل أبيب بعد مرور أكثر من أسبوعين على بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول، حيث سيعرب ماكرون عن "دعم" فرنسا لـ "إسرائيل والفرنسيين في إسرائيل".