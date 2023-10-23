اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن المبعوث الأمبركي الخاص ديفيد ساترفيلد يواصل التفاوض مع إسرائيل ومصر والأمم المتحدة لوضع "آلية توصيل مستدامة" لإدخال المساعدات إلى غزة بعد أن بدأت قوافل المساعدات في العبور إلى القطاع من مصر مطلع هذا الأسبوع.
وتولى ساترفيلد منصبه بعد هجمات السابع من تشرين الأول، ويعمل المبعوث الأميركي الخاص أيضا على ضمان استطاعة المواطنين الأميركيين وغيرهم من الرعايا الأجانب الذين تقطعت بهم السبل في غزة الخروج عبر معبر رفح الحدودي.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الاميركية: المبعوث الأميركي الخاص يعمل على آلية "توصيل مستدامة" للمساعدات إلى غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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