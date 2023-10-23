المتحدث باسم كتائب القسام: أطلقنا سراح اثنين من المحتجزين استجابة لوساطة قطرية مصرية

اعلن المتحدث باسم كتائب القسام باننا "أطلقنا سراح اثنين من المحتجزين استجابة لوساطة قطرية مصرية"، وذكر بانه تم اطلاق سراح المحتجزتَين "نوريت يتسحاك" و"يوخفد ليفشيتز" لدواعٍ إنسانية رفض العدو استلامهما سابقاً. واشار المتحدث باسم القسام الى ان "اسرائيل رفضت منذ الجمعة الماضية قبول استلامهما، كما أنه لا يزال يهمل ملف أسراه وقد قررنا الإفراج عنهما لدواعٍ إنسانيةٍ ومرضيةٍ قاهرة رغم ارتكاب اسرائيل لأكثر من 8 خروقات للإجراءات التي تم الاتفاق مع الإخوة الوسطاء على التزام اسرائيل بها لإتمام عملية التسليم".

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