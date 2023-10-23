الجمعية العامة للامم المتحدة تجتمع الخميس لبحث الحرب بين اسرائيل وحماس

تلتئم الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس لمناقشة الحرب بين اسرائيل وحركة حماس، وفق ما اعلن رئيسها في رسالة الى الدول الاعضاء.

وفي حين لم ينجح مجلس الأمن الدولي في التوافق على قرار يتصل بهذا النزاع، طلبت دول عدة وخصوصا الأردن باسم المجموعة العربية، وروسيا وسوريا وبنغلادش وفيتنام وكمبوديا رسميا من رئيس الجمعية العامة دنيس فرانسيس الدعوة الى هذا الاجتماع.

في الأسبوع الماضي رفض مجلس الأمن المنقسم غالبا حول الملف الإسرائيلي-الفلسطيني، في بادئ الأمر مشروع قرار روسيا يدعو إلى "هدنة إنسانية". ودعم خمسة من أعضائه الـ15 النص الذي كان يدين "كل أعمال العنف ضد المدنيين وكل الأعمال الإرهابية" من دون أن يشير صراحة إلى حماس، الأمر الذي رفضته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.

بعد ذلك استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار اقترحته البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للهيئة طوال تشرين الأول.

واستنكرت واشنطن النص لعدم تضمّنه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، علما بأن 12 عضوا صوّتوا لصالحه.

قبل التئام الجمعية العامة الخميس عند الساعة 10,00 (14,00 ت غ)، سيجتمع مجلس الأمن الدولي مجددا في اليوم نفسه للنظر في الملف في اجتماع كان موعده محددا سلفا ويشارك فيه عدد من وزراء الخارجية.