وصول رهينتين كانتا محتجزتين لدى حماس إلى معبر رفح

ذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية إن رهينتين مسنتين أطلقت حركة حماس سراحهما وصلتا إلى معبر رفح المصري. ولفتت الى إن الجهود المصرية نجحت في إطلاق سراح سيدتين من قطاع غزة.
وفي وقت سابق، اكدت حركة "حماس" أنها افرجت عن امرأتين تحتجزهما في قطاع غزة منذ هجومها على اسرائيل في السابع من تشرين الاول، ورفصت اسرائيل استلامهما في وقت سابق من الاسبوع الماضي
كما اعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهلت الإفراج عن الرهينتين لدى حماس
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