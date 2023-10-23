عبداللهيان: حزب الله وصل إلى مستوى من القوة أجبر الأميركيين على إرسال عشرات الرسائل لهم مطالبين بعدم فتح جبهة ضد اسرائيل

اشار وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان الى ان واشنطن أرسلت لنا رسالتين لتؤكد أنها لا تنوي توسيع دائرة الحرب، وتطالب طهران بضبط النفس.

وشدد وزير الخارجية الإيراني في تصريح له، على انه في حال ارتكبت إسرائيل خطأ شن هجوم بري على غزة ستتورط في مستنقع لا يمكنها التخلص منه، واكد بان المقاومة في فلسطين وغزة في احسن حالتها وهي ستحدد نتيجة المعركة واهداف اسرائيل لن تتحقق.

واعتبر عبد اللهيان بان الولايات المتحدة تزيد من حدة الأزمة ضد المدنيين والأبرياء في غزة، وهناك ازدواجية في الموقف الأميركي، ووجّه رسالة مباشرة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه "كفى نفاقاً، وهل المجازر وقصف المدنيين وتدمير المستشفيات تتوافق مع شعاراتكم". واكد بان "ولايات المتحدة أثبتت عبر إرسال مئات المعدات العسكرية وتقديم الدعم الشامل للكيان الصهيوني أنها ليست محايدة".

ولفت الى ان حزب الله وصل إلى مستوى من القوة أجبر الأميركيين على إرسال عشرات الرسائل لهم مطالبين بعدم فتح جبهة ضد اسرائيل.