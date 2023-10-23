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رفضت تل أبيب تسلمهما.. «كتائب القسام» تعلن إطلاق سراح محتجزتين إسرائيليتين

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الشارقة - اميمة ياسر -   

أعلنت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الاثنين، إطلاق سراح محتجزتين إسرائيليتين، رفضت تل أبيب تسلمهما قبل أيام.

وقالت كتائب القسام، في بيان،: "قمنا عبر وساطة مصرية قطرية بإطلاق سراح المحتجزتين "نوريت يتسحاك" و"يوخفد ليفشيتز".

وأضاف البيان: "علما بأن العدو رفض منذ الجمعة الماضية قبول استلامهما، كما أنه لا يزال يهمل ملف أسراه".

وأكدت الكتائب أنها "قررت الإفراج عنهما لدواع إنسانية ومرضية قاهرة رغم ارتكاب إسرائيل لأكثر من 8 خروقات للإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الوسطاء على التزام إسرائيل بها خلال إتمام عملية التسليم".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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