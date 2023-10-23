روسيا: التعزيزات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط تهدد بتصعيد الحرب

الشارقة - اميمة ياسر -

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن التعزيزات العسكرية الأمريكية الراهنة في الشرق الأوسط تهدد بـ "تصعيد" الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وخلال اجتماع دبلوماسي إقليمي في طهران، تطرق لافروف إلى إرسال الولايات المتحدة لبوارج إلى الشرق الأوسط، فرأى أنه "كلما اتخذت دولة ما إجراءات استباقية مماثلة، بات خطر تصعيد النزاع كبيراً".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الولايات المتحدة كانت "أصلاً بين الدول التي مارست أكبر تدخل في هذا النزاع".

وأكد لافروف أن تحرك واشنطن والاتحاد الأوروبي ضروري للتوصل إلى تسوية دبلوماسية، مضيفاً: "علينا التحرك على قاعدة القدرة المشتركة لدول المنطقة والاتحاد الأوروبي، وربما، الولايات المتحدة، فمن الصعوبة الاستغناء عنهم".

وكان وزير الخارجية الروسي يتحدث على هامش اجتماع في طهران مع نظرائه الإيراني والتركي والأرميني والأذربيجاني، بحث التوترات بين يريفان وباكو، سعياً إلى إيجاد تسوية لها بمعزل عن الدول الغربية.

وأوضح أن المجتمعين ناقشوا أيضاً النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، وكانت "مواقفهم متقاربة جداً".

وصرح سيرغي لافروف أيضاً للصحفيين بأن "روسيا لا تقبل بأي مظهر للإرهاب وبأي مظهر للعنف عبر انتهاك القانون الإنساني الدولي، ويشمل ذلك استخدام القوة في شكل عشوائي".

يشار إلى أن القصف العنيف والمكثف الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة على مدى الأسبوعين الأخيرين، تسبب حتى الآن في قتل 5087 شخصا وإصابة 15273 آخرين معظمهم من النساء والأطفال.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلنت وزارة الداخلية في غزة، أن أكثر من 181 ألف وحدة سكنية تضررت بفعل القصف الإسرائيلي، وأن "أكثر من 1500 مفقود تحت الأنقاض نتيجة عدوان الاحتلال".