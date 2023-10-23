شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الأممية تجتمع الخميس لبحث الحرب على غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة- أ.ف.ب

تلتئم الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، لمناقشة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أعلن رئيسها في رسالة إلى الدول الأعضاء.

وفي حين لم ينجح مجلس الأمن الدولي في التوافق على قرار يتصل بهذا النزاع، طلبت دول عدة وخصوصاً الأردن باسم المجموعة العربية، وروسيا وسوريا وبنغلادش وفيتنام وكمبوديا رسمياً من رئيس الجمعية العامة دنيس فرانسيس الدعوة إلى هذا الاجتماع.