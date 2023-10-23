شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن ترفض وقف النار في غزة وماكرون يريد استئناف عملية السلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

حذرت الولايات المتحدة، الاثنين، من أن أي وقف لإطلاق النار من جانب إسرائيل في قطاع غزة سيفيد حركة «حماس»، موضحة أنها في الوقت نفسه لا تريد اتساع رقعة الصراع، في وقت يدرس الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى هدنة إنسانية في القطاع الذي يتعرض لقصف إسرائيلي كثيف، بينما أعلن الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيدعو إلى «استئناف عملية فعلية للسلام» خلال زيارته إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين إن وقفاً لإطلاق النار من شأنه أن «يعطي حماس القدرة على الراحة والتعافي والاستعداد لمواصلة شن هجمات ضد إسرائيل».

وأكد جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض الاثنين أن الإدارة الأمريكية ترغب في توفير ممر آمن للخروج من قطاع غزة الفلسطيني، خاصة للأمريكيين، وذلك قبل غزو بري محتمل من إسرائيل. وأضاف: «ما زلنا نريد رؤية ممر آمن للخروج، وخصوصاً لعدة مئات من الأمريكيين الذين نعرف أنهم في غزة ويريدون المغادرة».

ولفت كيربي إلى أن الولايات المتحدة أرسلت عدداً قليلاً من المستشارين العسكريين إلى إسرائيل لتقديم المشورة إليهم، مبيناً أن واشنطن تتصرف بشكل مناسب لتأمين مصالح الأمن القومي الأمريكي في المنطقة.

ولفت كيربي إلى أنه لا يوجد دليل على أن مساعدات الإغاثة التي تصل إلى قطاع غزة يتم تحويلها لحركة «حماس».

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن احتمال تحويل الوقود إلى حركة «حماس» من بين المواضيع التي بحثتها الولايات المتحدة مؤخراً، مشيراً إلى أن واشنطن تعمل مع إسرائيل لتطوير آلية من شأنها أن تساعد في حماية المرافق الطبية في قطاع غزة.

من جهته، أعلن الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيدعو الثلاثاء في إسرائيل إلى «استئناف عملية فعلية للسلام» تفضي إلى قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، الأمر الذي يتطلب أيضاً «وقف الاستيطان» في الضفة الغربية.

وقالت الرئاسة الفرنسية، إن «السبيل الوحيد لتحقيق إفادة هو أولاً إظهار التضامن مع إسرائيل، وثانياً إعلان التزامات واضحة ضد المجموعات الإرهابية، وثالثاً إعادة فتح أفق سياسي».