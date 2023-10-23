شكرا لقرائتكم خبر عن سوناك يؤيد الرواية الإسرائيلية في «مأساة المعمداني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

ذكر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الاثنين، أن الانفجار الذي وقع في مستشفى الأهلي العربي أو «المعمداني» بمدينة غزة الثلاثاء نجم على الأرجح عن صاروخ أطلق من داخل غزة، وليس من داخل إسرائيل.

وقال سوناك أمام البرلمان: «الحكومة البريطانية ترى أن الانفجار ناجم على الأرجح عن صاروخ أو جزء منه أطلق من داخل غزة باتجاه إسرائيل». وأضاف: «التقارير المغلوطة عن هذا الحادث كان لها تأثير سلبي في المنطقة، بما في ذلك على الجهد الدبلوماسي الأمريكي الحيوي، وعلى التوتر هنا في الداخل».

وقال مسؤولون فلسطينيون إن 471 شخصاً لقوا حتفهم في الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي العربي الثلاثاء الماضي. وقالت وزارة الصحة في غزة، إن غارة جوية إسرائيلية هي السبب في الانفجار، وقالت إسرائيل إن الانفجار نجم عن صاروخ لم يحسن مسلحو «حماس» إطلاقه.

وتتماشى النتائج التي توصلت إليها بريطانيا مع تلك التي توصلت إليها الولايات المتحدة وفرنسا وكندا.