شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: نعمل على آلية «توصيل مستدامة» للمساعدات إلى غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر الاثنين، إن المبعوث الأمريكي الخاص ديفيد ساترفيلد يواصل التفاوض مع إسرائيل ومصر والأمم المتحدة لوضع «آلية توصيل مستدامة» لإدخال المساعدات إلى غزة، بعد أن بدأت قوافل المساعدات في العبور إلى القطاع من مصر مطلع هذا الأسبوع.

وتولى ساترفيلد منصبه بعد هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول التي شنتها حركة «حماس» على جنوب إسرائيل. ويعمل المبعوث الأمريكي الخاص أيضاً على ضمان استطاعة المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب الذين تقطعت بهم السبل في غزة الخروج عبر معبر رفح الحدودي.