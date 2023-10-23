شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن ترسل مستشارين عسكريين إلى إسرائيل لدعم عملياتها في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- وكالات

أرسلت الولايات المتحدة «عدداً» من المستشارين العسكريين إلى إسرائيل في أعقاب هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر التي شنّتها حركة حماس. وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض في تصريح لصحفيين، الاثنين، إن المستشارين العسكريين يتمتّعون بخبرة في «نوع العمليات التي تشنّها إسرائيل (حالياً) وقد تشنّها في المستقبل»، وإنهم «موجودون هناك لتبادل وجهات النظر».

وقال كيربي: إن الإدارة الأمريكية ترغب في توفير ممر آمن للخروج من قطاع غزة الفلسطيني، وخصوصاً للمواطنين الأمريكيين، وذلك قبل غزو بري محتمل من إسرائيل. وأضاف: «ما زلنا نريد رؤية ممر آمن للخروج، وخصوصاً لعدة مئات من المواطنين الأمريكيين الذين نعرف أنهم في غزة ويريدون المغادرة».