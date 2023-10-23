شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم بـ «مسيرات» على قوات أمريكية في سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب استُهدفت القوات الأمريكية وحلفاؤها في سوريا الاثنين بهجوم بمسيرات لم يسفر عن ضحايا، حسبما أفاد مسؤول أمريكي.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية: «وقع هجوم ضدّ قوات واشنطن وحلفائها في وقت مبكر من هذا الصباح في سوريا. لم تقع أي إصابات أو أضرار». في إشارة إلى قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة التي دخلت سوريا عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي.

ولم يقدّم المسؤول الأمريكي تفاصيل عن الهجوم، لكنّ فصيلاً مسلحاً يطلق على نفسه «المقاومة في العراق» أعلن في وقت سابق الاثنين أنه أطلق مسيّرات ضد القوات الأمريكية في قاعدتَي التنف والمالكية في سوريا. وكان الفصيل نفسه تبنى السبت هجوماً على قاعدة «عين الأسد» الأمريكية في العراق، الأمر الذي لم تؤكده واشنطن، فيما اعترضت القوات الأمريكية مسيّرتَين في سوريا الأسبوع الماضي.

وللولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق في إطار جهودها لمكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي الذي كان يسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي في البلدين، لكن قوات محلية مدعومة بضربات جوية دولية صدته.